Germania, stima PIL primo trimestre peggio delle attese (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Scivola più delle attese il PIL della Germania, dopo un lieve recupero nel trimestre precedente e dopo essere stata colpita duramente dalla pandemia di coronavirus nei mesi prima. Secondo la stima preliminare dell’Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel 1° trimestre dell’anno un calo dell’1,7% su base trimestrale, peggiore delle stime di consensus (-1,5%) ed a fronte del +0,3% accusato nei tre mesi precedenti. Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -3,3% dopo il -2,7% rilevato nel 4° trimestre dell’anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 3,6%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Scivola piùil PIL della, dopo un lieve recupero nelprecedente e dopo essere stata colpita duramente dalla pandemia di coronavirus nei mesi prima. Secondo lapreliminare dell’Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel 1°dell’anno un calo dell’1,7% su base trimestrale,restime di consensus (-1,5%) ed a fronte del +0,3% accusato nei tre mesi precedenti. Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -3,3% dopo il -2,7% rilevato nel 4°dell’anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 3,6%.

