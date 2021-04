Germania sconvolta dallo scandalo Metzelder | l’ex calciatore condannato per pedopornografia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tribunale distrettuale di Düsseldorf hal’ exdella nazionale tedesca Christopha dieci mesi di carcere con sospensione della pena per aver trasmesso file pornografici di bambini e giovani dopo un solo giorno di processo. Chi èIl 40enne ex nazionale tedesco ed ex giocatore di Real Madrid, Borussia Dortmund e Schalke, è statoper possesso e diffusione di immagini pedopornografiche. Durante il processo,ha confessato di possedere e inoltrare un totale di 18 file. 297 file sono stati trovati sul suo cellulare, sequestrato nel 2019. LEGGI ANCHE, la chat degli orrori gestita da minori tra i 14 e i 17 anni: indagati 12 ...

