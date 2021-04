Gemma Galgani lascia Uomini e Donne lo ha deciso Maria De Filippi (Di venerdì 30 aprile 2021) Gemma Galgani arriva l’indiscrezione inaspettata: «lascia Uomini e Donne, lo ha deciso Maria De Filippi». Gemma Galgani è una dei volti cult della trasmissione di Canale 5. Da più di dieci anni, infatti, la dama è protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. Iconiche ormai le sue liti con Tina Cipollari e i Leggi su people24.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021)arriva l’indiscrezione inaspettata: «, lo haDe».è una dei volti cult della trasmissione di Canale 5. Da più di dieci anni, infatti, la dama è protagonista del dating show condotto daDe. Iconiche ormai le sue liti con Tina Cipollari e i

Advertising

cristia_urbano : RT @ilMenestrelloh: Ho scoperto che Gemma Galgani mi ha bloccato su instagram. Prima mi seguiva e commentava anche i post. Non so perchè. A… - ilMenestrelloh : Ho scoperto che Gemma Galgani mi ha bloccato su instagram. Prima mi seguiva e commentava anche i post. Non so perch… - infoitcultura : Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne: “È una scelta di Maria De Filippi”. Perché la decisione estrema - infoitcultura : Uomini e Donne: è l’ultimo anno per Gemma Galgani? - Kalo9603 : Bello questo theme di Gemma Galgani #UominieDonne -