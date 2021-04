Gazzetta – Giuntoli alla Juve, il direttore sportivo del Napoli può lasciare (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ una vera rivoluzione quella della Juve che pensa anche a Giuntoli per cambiare volto alla dirigenza. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport a fine stagione il quadro dirigenziale bianconero potrebbe cambiare. Il flop della Superlega è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Andrea Agnelli è quello maggiormente messo in discussione, dato che si è esposto molto mediaticamente ed è stato attaccato ed a tratti anche surclassato da Ceferin della Uefa. Ma anche Giuntoli è coinvolto nella rivoluzione Juve, dato che pure Paratici potrebbe andare via. La questione Suarez è una delle tante che non è piaciuta, ma ad esempio pure l’acquisto di Ronaldo sembra non dare i frutti sperati, ovvero la vittoria della Champions League. Ecco quanto scrive ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ una vera rivoluzione quella dellache pensa anche aper cambiare voltodirigenza. Secondo quanto riferiscedello Sport a fine stagione il quadro dirigenziale bianconero potrebbe cambiare. Il flop della Superlega è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Andrea Agnelli è quello maggiormente messo in discussione, dato che si è esposto molto mediaticamente ed è stato attaccato ed a tratti anche surclassato da Ceferin della Uefa. Ma ancheè coinvolto nella rivoluzione, dato che pure Paratici potrebbe andare via. La questione Suarez è una delle tante che non è piaciuta, ma ad esempio pure l’acquisto di Ronaldo sembra non dare i frutti sperati, ovvero la vittoria della Champions League. Ecco quanto scrive ...

danymr79 : #gazzetta di oggi: #koulibaly e #fabian ceduti. #Insigne non rinnova. #giuntoli va alla #juve. Però in entrata pren… - FabioRivera14_ : RT @BianconeriZone: Marotta or Giuntoli could be appointed as the sporting director. [Gazzetta dello port] - RhadeaJuventini : RT @BianconeriZone: Marotta or Giuntoli could be appointed as the sporting director. [Gazzetta dello port] - tuttonapoli : Gazzetta - Rivoluzione Juve: cambia la dirigenza e Giuntoli può essere il nuovo ds - infoitsport : GAZZETTA - Juventus, tutti i nomi della (possibile) rivoluzione: c'è anche Giuntoli -