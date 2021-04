Gazzetta: come cambia il rinnovo di Insigne con la Champions (Di venerdì 30 aprile 2021) Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne sarà uno degli argomenti più delicati, per il Napoli, una volta che il campionato sarà finito. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’importo dell’ingaggio potrebbe subire una variazione importante in relazione all’accesso in Champions League. Se l’obiettivo dovesse essere centrato, allora potrebbe essere più probabile che il massimo dirigente possa andare incontro alla richiesta del capitano che si aggira intono ai 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Una cifra che cozza fortemente con la proposta della società che è di 3,5 milioni all’anno. Le parti, tuttavia, sono consapevoli che senza rinnovo non si andrà da nessuna parte e l’ipotesi che Lorenzo venga messo sul mercato, in questo caso, è parecchio concreta. Di positivo, però, c’è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Ildi contratto di Lorenzosarà uno degli argomenti più delicati, per il Napoli, una volta che il campionato sarà finito. Secondo quanto riporta Ladello Sport, l’importo dell’ingaggio potrebbe subire una variazione importante in relazione all’accesso inLeague. Se l’obiettivo dovesse essere centrato, allora potrebbe essere più probabile che il massimo dirigente possa andare incontro alla richiesta del capitano che si aggira intono ai 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Una cifra che cozza fortemente con la proposta della società che è di 3,5 milioni all’anno. Le parti, tuttavia, sono consapevoli che senzanon si andrà da nessuna parte e l’ipotesi che Lorenzo venga messo sul mercato, in questo caso, è parecchio concreta. Di positivo, però, c’è ...

