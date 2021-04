Gazzetta | chiacchierate frequenti tra Spalletti e De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 aprile 2021) La prossima estate sarà bollente il presidente del Napoli, Deimpegnato in una profonda rivoluzione della squadra dopo la delusione di questa stagione in cui ci si attendeva molto di più. Il primo a rimetterci il posto sarà ovviamente il tecnico e infatti si è fatto un gran parlare del nome del prossimo allenatore del Napoli, ma da un po’ di giorni, come riporta ladello Sport, in pole c’è il nome di LucianoLetra lui e Desono anche, in questo periodo. Ma, come anticipato, la trattativa avrà un’accelerata soltanto a campionato finito. L'articolo ilNapolista.