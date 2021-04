Gazzetta – Calciomercato Napoli | pronta l’offerta per De Ketelaere

Advertising

Gazzetta_it : Rifondazione #Juve: #Elkann vede #Agnelli, il futuro sarà di Nasi? E #Allegri è più vicino - Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? '#Allegri, l'idea #Marotta, il nome del nuovo presidente e la decisione di #Ronaldo' ? - SOSFanta : ?? '#Allegri, l'idea #Marotta, il nome del nuovo presidente e la decisione di #Ronaldo' ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rifondazione #Juve: #Elkann vede #Agnelli, il futuro sarà di Nasi? E #Allegri è più vicino -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Calciomercato

La Gazzetta dello Sport

...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La...Napoli - Sul tavolo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis arriveranno alcune ... Ne parla ladello Sport .Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono due tra i migliori calciatori del Napoli e nelle ultime gare sembrano essere tornati ai livelli del passato.Conto alla rovescia per lo scudetto dell'Inter: ormai è soltanto una questione di tempo. I nerazzurri possono laurearsi campione d'Italia per la 19esima volta n ...