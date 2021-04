Galli risponde a Zangrillo: “Pronto soccorso del San Raffaele vuoto? Il professore fa egregiamente il rianimatore, meno il virologo…” (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuova polemica tra Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, e il collega Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco. L’infettivologo, ospite di Timeline su Sky Tg24 ha risposto all’anestesista che questa mattina ha scritto un messaggio positivo su Facebook. “Il Pronto soccorso Covid 19 del San Raffaele è vuoto – ha scritto Zangrillo – Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza”. Un messaggio che non ha lasciato indifferente Galli, che, intervistato su Sky, ha puntualizzato: “Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Non desidero questo genere di contrapposizione – ha sottolineato – . Il professor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuova polemica tra Alberto, primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Sandi Milano, e il collega Massimo, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco. L’infettivologo, ospite di Timeline su Sky Tg24 ha risposto all’anestesista che questa mattina ha scritto un messaggio positivo su Facebook. “IlCovid 19 del San– ha scritto– Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza”. Un messaggio che non ha lasciato indifferente, che, intervistato su Sky, ha puntualizzato: “Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Non desidero questo genere di contrapposizione – ha sottolineato – . Il professor ...

