Gaia Zorzi su Tommaso: “A scuola lo prendevano in giro perché gay e l’ho sempre difeso” (Di venerdì 30 aprile 2021) Gaia Zorzi è stata l’ultima ospite di Salotto Salemi. Nello show di Giulia, la ragazza (che pare abbia rifiutato il GF) ha parlato del suo rapporto con Tommaso. Tra le tante chiacchiere non solo le differenze con il fratello, i litigi e i chiarimenti, ma anche il periodo delle scuole, quando Tommaso è stato vittima di omofobia. “Io e mi fratello diciamo sempre quello che pensiamo, ma siamo anche tanto diversi. Sia per quello che vogliamo fare nella vita, che negli approcci. poi io sono fidanzata e convivo da anni, lui è single ed esce sempre con i suoi casi umani. Tommaso è sempre stato molto più bravo a scuola e non ci provava neanche. Lui era tipo di quelli che non studiava e andava bene. Com’è Tommy come fratello? Sì, lui è molto ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021)è stata l’ultima ospite di Salotto Salemi. Nello show di Giulia, la ragazza (che pare abbia rifiutato il GF) ha parlato del suo rapporto con. Tra le tante chiacchiere non solo le differenze con il fratello, i litigi e i chiarimenti, ma anche il periodo delle scuole, quandoè stato vittima di omofobia. “Io e mi fratello diciamoquello che pensiamo, ma siamo anche tanto diversi. Sia per quello che vogliamo fare nella vita, che negli approcci. poi io sono fidanzata e convivo da anni, lui è single ed escecon i suoi casi umani.stato molto più bravo ae non ci provava neanche. Lui era tipo di quelli che non studiava e andava bene. Com’è Tommy come fratello? Sì, lui è molto ...

