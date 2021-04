Gabriele Greco, chi è il bassista marito di Noemi (Di venerdì 30 aprile 2021) Gabriele Greco è un noto volto della cronaca rosa. Infatti, il giovane è riuscito a conquistare il cuore della cantante Noemi. L’artista ha presentato il suo brano Glicine al Festival di Sanremo di quest’anno, condotto da Fiorello e Amadeus. Nella vita, Gabriele, ha intrapreso la strada della musica che oltre a diventare la sua passione è la sua carriera a tutti gli effetti. Inizia a studiare alla giovane età di 10 anni, partendo con il pianoforte. Consegue il diploma in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Successivamente decide di iscriversi al Saint Louis College Of Musica dove inizia a studiare il basso e contrabbasso. Continua su questa strada e segue diversi seminari di Paolo Costa o Alain Caron. Inoltre, persegue la laurea in Scienze Politiche, presso l’Università di Roma Tre, a pieni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)è un noto volto della cronaca rosa. Infatti, il giovane è riuscito a conquistare il cuore della cantante. L’artista ha presentato il suo brano Glicine al Festival di Sanremo di quest’anno, condotto da Fiorello e Amadeus. Nella vita,, ha intrapreso la strada della musica che oltre a diventare la sua passione è la sua carriera a tutti gli effetti. Inizia a studiare alla giovane età di 10 anni, partendo con il pianoforte. Consegue il diploma in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Successivamente decide di iscriversi al Saint Louis College Of Musica dove inizia a studiare il basso e contrabbasso. Continua su questa strada e segue diversi seminari di Paolo Costa o Alain Caron. Inoltre, persegue la laurea in Scienze Politiche, presso l’Università di Roma Tre, a pieni ...

