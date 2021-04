(Di venerdì 30 aprile 2021) BARI - 'Non avrei fatto il vaccino se non mi avessero chiamato. Quel giorno era avanzata unae gli operatori sanitari, che avevano già cercato altre persone alle quali somministrarla, se io non ...

Advertising

ros52demarco : RT @AnsaPuglia: Vaccini: sindaco indagato, 'mia dose sarebbe stata buttata'. Conclusi a Bari interrogatori dei primi 27 presunti 'furbetti'… - AnsaPuglia : Vaccini: sindaco indagato, 'mia dose sarebbe stata buttata'. Conclusi a Bari interrogatori dei primi 27 presunti 'f… - LaGazzettaWeb : Furbetti dei vaccini in Puglia sindaco Innamorato indagato: «La mia dose sarebbe stata buttata» - GalfPlays : @cinziotta73 @Corriere Ci sono tanti paesi che hanno trovato misure di controllo decenti senza chiudere tutto. Senz… - RosannaMarani : Acqui Terme: a caccia dei 'furbetti del sacchetto', fioccano le sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti dei

La Gazzetta del Mezzogiorno

... sindaco pentastellato di Noicattaro, nel Barese, uscendo dalla Procura di Bari dopo essere stato interrogato in qualità di indagato nell'inchiesta sui presunti "vaccini. Innamorato, ...... sindaco pentastellato di Noicattaro, nel Barese, uscendo dalla Procura di Bari dopo essere stato interrogato in qualità di indagato nell'inchiesta sui presunti 'vaccini. Innamorato, ...Si sono tenuti negli uffici della Procura di Bari gli interrogatori dei primi 27 p indagati dai magistrati baresi nell'inchiesta sui vaccini somministrati ...BARI - «Non avrei fatto il vaccino se non mi avessero chiamato. Quel giorno era avanzata una dose e gli operatori sanitari, che avevano già cercato altre persone alle quali somministrarla, se io non a ...