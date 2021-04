Funerali per gli amici animali: a Bergamo costano troppo, “ma non sono un lusso” (Di venerdì 30 aprile 2021) Per chi ama il proprio animale domestico come un membro a tutti gli effetti della famiglia, la sua dipartita è uno dei momenti più tristi della vita. Una sofferenza lancinante che forse solo in pochi riescono a comprendere: solo chi ha avuto la fortuna e il privilegio di condividere un pezzo della propria esistenza con anime speciali, silenziose, ma sempre presenti. Nel dolore profondo e nel momento dell’addio, è un sentimento di intensa gratitudine nei confronti di tutto il tempo speso insieme a prevalere. E il desiderio di rendere un degno omaggio e di salutare come si merita un vero compagno di vita. Un’occasione che, tuttavia, sta diventando sempre di più un lusso per pochi, che non tutti possono permettersi. Un tema al centro della denuncia a livello nazionale dell’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente (AIDAA) ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Per chi ama il proprio animale domestico come un membro a tutti gli effetti della famiglia, la sua dipartita è uno dei momenti più tristi della vita. Una sofferenza lancinante che forse solo in pochi riescono a comprendere: solo chi ha avuto la fortuna e il privilegio di condividere un pezzo della propria esistenza con anime speciali, silenziose, ma sempre presenti. Nel dolore profondo e nel momento dell’addio, è un sentimento di intensa gratitudine nei confronti di tutto il tempo speso insieme a prevalere. E il desiderio di rendere un degno omaggio e di salutare come si merita un vero compagno di vita. Un’occasione che, tuttavia, sta diventando sempre di più unper pochi, che non tutti pospermettersi. Un tema al centro della denuncia a livello nazionale dell’Associazione Italiana Difesaed Ambiente (AIDAA) ...

