Friends for Gospel: l'invenzione della gioia (Di sabato 1 maggio 2021) di Olga Chieffi Il Gospel è energia che unisce gioia e tristezza allo stesso tempo, amore e odio, fede e disperazione di un popolo che, nonostante la sua difficile condizione sociale di schiavitù, ha avuto la forza di trovare nella musica e nella condivisione del canto una via di fuga, seppur solo emotiva. E per mezzo della voce, unico strumento concesso a chi fu privato di ogni condizione di uomo libero, la fatica e lo stremo di giornate interminabili venivano mitigati dallo scandire del tempo ritmico degli strumenti di lavoro, amici e nemici che accompagnavano i canti nei campi di cotone. Ogni cantore ha, quindi, una responsabilità etica nei confronti di ogni brano: restituire quell'emozione, quel sentimento di speranza, amore e sinergia che fa da collante ad ogni esecuzione. Lo hanno dimostrato ieri sera i Friends

