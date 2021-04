Frena la caduta del Prodotto interno lordo, Italia meglio della media europea. Male la Germania. Inflazione in risalita ad aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) La cattiva notizia, non sorprendente, è che il Prodotto interno lordo Italiano cala anche nel primo trimestre del 2021. Quella buona è che l’Italia si comporta piuttosto bene nello scenario europeo dove le flessioni sono generalizzate e spesso più marcate. Fa eccezione la Francia dove, nonostante misure di lockdown piuttosto severe, l’economia è cresciuta dello 0,4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2020 e dell’1,5% sull’anno prima. Delude viceversa la Germania, con una discesa del Pil peggiore delle attese: – 1,7% trimestre su trimestre e – 3% sull’anno prima. Rallenta anche la Spagna che chiude il periodo gennaio – marzo in retromarcia (- 0,5% il calo rispetto a ottobre-dicembre, e – 4,3% sull’anno prima). L’Italia sta nel mezzo con flessioni dello 0,4 e dell’1,4%. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) La cattiva notizia, non sorprendente, è che ilno cala anche nel primo trimestre del 2021. Quella buona è che l’si comporta piuttosto bene nello scenario europeo dove le flessioni sono generalizzate e spesso più marcate. Fa eccezione la Francia dove, nonostante misure di lockdown piuttosto severe, l’economia è cresciuta dello 0,4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2020 e dell’1,5% sull’anno prima. Delude viceversa la, con una discesa del Pil peggiore delle attese: – 1,7% trimestre su trimestre e – 3% sull’anno prima. Rallenta anche la Spagna che chiude il periodo gennaio – marzo in retromarcia (- 0,5% il calo rispetto a ottobre-dicembre, e – 4,3% sull’anno prima). L’sta nel mezzo con flessioni dello 0,4 e dell’1,4%. ...

Ultime Notizie dalla rete : Frena caduta La Toscana un anno dopo la pandemia, per Irpet si riparte accrescendo gli investimenti La crisi mondiale frena l'export La recessione innescata dalla pandemia ha indebolito la Toscana ... Sono stati bruciati 14 miliardi di euro di Pil, una caduta che riporta il prodotto interno lordo ...

Preoccupanti i dati sull'economia della regione diffusi dall'IRPET La crisi mondiale frena l'export La recessione innescata dalla pandemia ha indebolito la Toscana ... Sono stati bruciati 14 miliardi di euro di Pil, una caduta che riporta il prodotto interno lordo ...

