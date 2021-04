Francia, rilasciati tutti gli ex terroristi rossi arrestati: sono in libertà vigilata (Di venerdì 30 aprile 2021) I nove ex terroristi italiani arrestati in Francia su diretta volontà del presidente Emmanuel Macron attenderanno la decisione sull’estrazione in libertà vigilata e non in carcere. Come reso noto dalla procura di Parigi, alla fine gli ex terroristi italiani arrestati in Francia sono stati tutti scarcerati e rilasciati in libertà vigilata, in attesa della decisione del giudice in merito alla richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Adesso per loro scattano alcuni obblighi da rispettare, tra cui quello della firma o quello di presentarsi due volte alla settimana alle forze dell’ordine. Per ciascuno il giudice ha stabilito diversi gradi di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) I nove exitalianiinsu diretta volontà del presidente Emmanuel Macron attenderanno la decisione sull’estrazione ine non in carcere. Come reso noto dalla procura di Parigi, alla fine gli exitalianiinstatiscarcerati ein, in attesa della decisione del giudice in merito alla richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Adesso per loro scattano alcuni obblighi da rispettare, tra cui quello della firma o quello di presentarsi due volte alla settimana alle forze dell’ordine. Per ciascuno il giudice ha stabilito diversi gradi di ...

