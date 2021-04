Advertising

LaGazzettaSR : #Floridia, volontariato, costituito il corpo di Pubblica Assistenza protezione civile templari federiciani -

Siracusa News

- Si è tenuto a battesimo circa un mese fa un'altra delle realtà dilegata ai templari federiciani. Adesso anche susarà presente il corpo di Pubblica Assistenza protezione civile Templari federiciani . I templari federiciani sono una struttura ......e aumentare l'inclusione dei cittadini dei Paesi terzi attraverso percorsi diin campo ... Carmelo, Giovanni Galesi, Valerio Mallia, Riccardo Cilia e dallo chef stellato Claudio ...Cittadini residenti e stranieri insieme per la cura del territorio. Per pulire parchi e piazze, raccogliere rifiuti abbandonati nell’ambiente e recuperare beni archeologici trascurati, ma anche per sc ...Nuova Acropoli, associazione di filosofia e volontariato non si ferma neanche quest’anno e nel 2773° anno dalla nascita di Roma, anche Floridia celebra l’anniversario sul canale nazionale YouTube dell ...