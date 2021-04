Fisco | Faraone | ' necessario stop cartelle fino a giugno'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Prorogare lodelleesattoriali per le imprese è una misura di assoluto buonsenso. L'Italia sta finalmente ripartendo tra vaccini e riaperture , bisogna concedere più tempo ai cittadini ed alle imprese di riprendersi: sostegni ed investimenti sono la cura necessaria per l'economia in questo momento, le tasse possono aspettare". Lo dice il presidente dei senatori di Italia viva Davide

Ma a febbraiodiceva: 'Ora che c'è lei, non lo chiediamo più' Draghi: 'Se arriviamo prima, ...nostre' Prima di ricapitolare punto per punto quanto previsto - dal welfare alla riforma del,...... la Pa, la giustizia ed ilsaremo in grado di rimuovere gli ostacoli per la crescita . Siamo ... così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva DavideRoma, 30 apr (Adnkronos) - "Prorogare lo stop delle cartelle esattoriali per le imprese è una misura di assoluto buonsenso. L'Italia sta finalmente ripartendo tra vaccini e riaperture , bisogna conced ...Via libera di Montecitorio alla risoluzione di maggioranza sul Piano nazionale di ripresa e resilienza di Draghi. Meloni ha attaccato Renzi, Italia viva chiesto di nuovo il Mes: ecco cos'è successo ...