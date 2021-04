Advertising

juventusfc : 29' | Passa in vantaggio la Fiorentina, su calcio di rigore. Rete di Vlahovic. #FiorentinaJuve [1-0] #ForzaJuve - Dalla_SerieA : Fiorentina, Vlahovic sfida anche Mihajlovic - - sportli26181512 : Fiorentina, Vlahovic sfida anche Mihajlovic: Il serbo contro l'allenatore (e connazionale) del Bologna a cui il gio… - Fiorentinanews : '#Vlahovic sta crescendo molto, ha imparato a lavorare spalle alla porta. La #Fiorentina ha alle spalle una piazza… - sportli26181512 : Fiorentina, Iachini: 'La squadra ha chiesto ritiro anticipato': L'allenatore prima della gara di domenica a Bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

Dall'altra invece Dusan, l'attaccante che nel giro di pochi mesi si è trasformato in ... perché il Bologna è reduce dai cinque sonori schiaffi rimediati con l'Atalanta, mentre la...Spread the love A suon di prestazioni e reti, Dusanha sollecitato...FIRENZE - Al Dall’Ara, domenica, la storia dei Balcani si ritroverà allo specchio. Da una parte ci sarà Sinisa Mihajlovic, una delle colonne del calcio slavo con cui ha preso parte al campionato del M ...Il tecnico viola presenta la sfida contro i rossoblù: "Non dobbiamo guardare alle dirette rivali né metterci a fare calcoli, bensì preparare una sfida per volta puntando a portare via sempre il massim ...