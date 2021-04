Fiorentina | Iachini | la squadra ha chiesto il ritiro anticipato

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Iachini: 'La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro, lavoro soprattutto sulla paura' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Iachini: 'La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro, lavoro soprattutto sulla paura' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Iachini: 'La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro, lavoro soprattutto sulla paura' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Iachini: 'La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro, lavoro soprattutto sulla paura' - napolimagazine : FIORENTINA - Iachini: 'La squadra ha chiesto di anticipare il ritiro, lavoro soprattutto sulla paura' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini

Lo ha detto l'allenatore della, Beppe, in vista della trasferta di domenica con il Bologna, una gara molto importante per in ottica salvezza. Da stasera quindi scatterà il ritiro e ...Lo ha detto l'allenatore della, Beppe, in vista della trasferta di domenica con il Bologna, una gara molto importante per in ottica salvezza. Da stasera quindi scatterà il ritiro e ...A margine della conferenza stampa di presentazione del match con il Bologna, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche della finale di Coppa Italia Primavera vinta dai viola contro la ...FIRENZE - Prima la salvezza, poi converrà fare attenzione anche alla carta d'identità dei vari candidati alla panchina viola del futuro perché, nelle ultime ore Rocco Commisso, il presidente della Fio ...