Fiorentina, Iachini: «In ritiro da oggi su richiesta dai giocatori». In vista del Bologna (Di venerdì 30 aprile 2021) «Mi ha fatto molto piacere a inizio settimana il fatto che i ragazzi mi abbiano chiesto di poter andare insieme in ritiro a preparare la partita un giorno prima, questo vuol dire che ci si tiene, che c'e' passione, voglia di far bene e preparare bene la partita». Verso il forfait Kokorin, ancora infortunato, mentre è recuperato Venuti, uscito domenica scorsa all'intervallo della gara contro la Juventus L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) «Mi ha fatto molto piacere a inizio settimana il fatto che i ragazzi mi abbiano chiesto di poter andare insieme ina preparare la partita un giorno prima, questo vuol dire che ci si tiene, che c'e' passione, voglia di far bene e preparare bene la partita». Verso il forfait Kokorin, ancora infortunato, mentre è recuperato Venuti, uscito domenica scorsa all'intervallo della gara contro la Juventus L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiSport : #Fiorentina, #Iachini: 'La squadra ha chiesto il ritiro anticipato' ? I viola visitano il #Bologna: 'Ora più fid… - FirenzePost : Fiorentina, Iachini: «In ritiro da oggi su richiesta dai giocatori». In vista del Bologna - Mediagol : Bologna-#Fiorentina, Iachini: 'In campo per dare il 100%, c'è passione e voglia. Salvezza? Vietato fare calcoli'… - fantapiu3 : #SerieA, #Fiorentina, le ultime sugli infortunati e sulla formazione dalla #conferenzastampa di mister #Iachini… - PaMarcantonio : Qualche dubbio sulla concentrazione di #Vlahovic, nonostante le continue voci di mercato? La risposta di #Iachini a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini Fiorentina, Iachini: 'Vlahovic lavora con umiltà, sa che deve crescere. Squadra ha accettato il ritiro anticipato' Commenta per primo Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna: LAVORO - 'Stiamo lavorando sia sulla tattica che sulla testa. Dopo 5 mesi lontani doveva ...

Conferenza stampa Iachini: "Salvezza? Guai a fare calcoli, pensiamo a noi" Beppe Iachini parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LA TESTA - "Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c'era ...

Fiorentina, Iachini: ''La squadra ha chiesto il ritiro anticipato'' Rai Sport Fiorentina: Iachini, la squadra ha chiesto il ritiro anticipato ROMA, 30 APR - "I giocatori a inizio settimana mi hanno chiesto di anticipare il ritiro e mi ha fatto piacere, dimostra quanta voglia hanno di affrontare nel modo giusto questa partita". Lo ha detto l ...

Coppa Italia Primavera, Iachini: "Felice per la vittoria contro la Lazio" A margine della conferenza stampa di presentazione del match con il Bologna, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche della finale di Coppa Italia Primavera vinta dai viola contro la ...

Commenta per primo Beppe, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna: LAVORO - 'Stiamo lavorando sia sulla tattica che sulla testa. Dopo 5 mesi lontani doveva ...Beppeparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola Beppeha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LA TESTA - "Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c'era ...ROMA, 30 APR - "I giocatori a inizio settimana mi hanno chiesto di anticipare il ritiro e mi ha fatto piacere, dimostra quanta voglia hanno di affrontare nel modo giusto questa partita". Lo ha detto l ...A margine della conferenza stampa di presentazione del match con il Bologna, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche della finale di Coppa Italia Primavera vinta dai viola contro la ...