Filler labbra: miti e paure da sfatare e nuove tecniche di medicina estetica (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi ha paura dei Filler labbra? Chi ha paura di risultati estetici innaturali ed esagerati? Molte donne… Per questo molte di loro negano alla loro bocca piccoli interventi che potrebbero correggere eventuali asimmetrie, piccole rughe, disidratazione (tipica di questi tempi di mascherina), mancanza di volume etc. Massimo Vitale, Medico Chirurgo Estetico (con studio privato al Poliambulatorio San Domenico di Bologna), ci rassicura e ci mostra novità e vantaggi di un buon Filler labbra. “Il segreto per un buon trattamento è una buona tecnica di base“, spiega. “Il Filler deve essere eseguito rispettando le caratteristiche anatomiche delle labbra. Tenendo in considerazione i canoni estetici che valgono per la singola persona. Rispettando i tratti del paziente e i rapporti con le altre ... Leggi su amica (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi ha paura dei? Chi ha paura di risultati estetici innaturali ed esagerati? Molte donne… Per questo molte di loro negano alla loro bocca piccoli interventi che potrebbero correggere eventuali asimmetrie, piccole rughe, disidratazione (tipica di questi tempi di mascherina), mancanza di volume etc. Massimo Vitale, Medico Chirurgo Estetico (con studio privato al Poliambulatorio San Domenico di Bologna), ci rassicura e ci mostra novità e vantaggi di un buon. “Il segreto per un buon trattamento è una buona tecnica di base“, spiega. “Ildeve essere eseguito rispettando le caratteristiche anatomiche delle. Tenendo in considerazione i canoni estetici che valgono per la singola persona. Rispettando i tratti del paziente e i rapporti con le altre ...

Advertising

italianfirst2 : RT @jeegrobotz: @blackan68873025 @italianfirst2 @mgmaglie Secondo me il #Bassetti ha già provveduto a farsi uno ialuron filler alle labbra,… - jeegrobotz : @blackan68873025 @italianfirst2 @mgmaglie Secondo me il #Bassetti ha già provveduto a farsi uno ialuron filler alle… - anninaaaaaaaaa1 : @cercolavastita Non so ma credo ci sia anche un’operazione per avere le labbra con il filler effetto vetro! Così lucido! - ipervranio : perchè pagare il filler alle labbra quando esistono le patatine alla paprika? - sceneredd : se diventassi ricca mi vedrete subito dal chirurgo a farmi il filler alle labbra -