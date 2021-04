Figliuolo: 'Siamo a 500mila dosi al giorno'. Speranza: 'Un grande lavoro di squadra' (Di venerdì 30 aprile 2021) "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 aprile 2021) "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 miladi vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il grandi. Il ...

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - riotta : #500.000 dosi di vaccino #Italia #Draghi #Figliuolo non dividiamoci al solito nel tifo all'italiana, non siamo anco… - TeresaBellanova : 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano c… - simonavitelli60 : RT @TeresaBellanova: 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano che… - matteot483 : RT @riotta: #500.000 dosi di vaccino #Italia #Draghi #Figliuolo non dividiamoci al solito nel tifo all'italiana, non siamo ancora certo a r… -