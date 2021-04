FIFA, trasferimenti irregolari: blocco del mercato in entrata per Paris FC e Angers (Di venerdì 30 aprile 2021) La Commissione Disciplinare FIFA ha sanzionato i club francesi Paris FC e Angers SCO con una multa di 30.000 franchi svizzeri e un divieto di trasferimento nazionale e internazionale per un periodo di registrazione a causa di numerose violazioni delle disposizioni relative ai trasferimenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) La Commissione Disciplinareha sanzionato i club francesiFC eSCO con una multa di 30.000 franchi svizzeri e un divieto di trasferimento nazionale e internazionale per un periodo di registrazione a causa di numerose violazioni delle disposizioni relative ai. SportFace.

