FIFA 21: Cambiano i premi delle prossime 5 FUT Champions Weekend League – Evento inedito in arrivo? (Di venerdì 30 aprile 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che i premi della FUT Champions Weekend League cambieranno ancora a partire dalla competizione del 30 Aprile. Inoltre è stato comunicato che le modifiche, che sono riportate in calce all’articolo, riguarderanno solo le prossime cinque Weekend League. Si tratta di una novità rispetto alle edizioni precedenti, abitualmente i premi della FUT Champions venivano aggiornati in modo permanente. Potrebbe essere un indizio su un Evento inedito che EA Sports annuncerà quando terminerà la promo dedicata ai TOTS. Di seguito il comunicato ufficiale divulgato dalla software house. Continuano i festeggiamenti per la TOTS! Di seguito sono riportati i dettagli sui ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 30 aprile 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha comunicato che idella FUTcambieranno ancora a partire dalla competizione del 30 Aprile. Inoltre è stato comunicato che le modifiche, che sono riportate in calce all’articolo, riguarderanno solo lecinque. Si tratta di una novità rispetto alle edizioni precedenti, abitualmente idella FUTvenivano aggiornati in modo permanente. Potrebbe essere un indizio su unche EA Sports annuncerà quando terminerà la promo dedicata ai TOTS. Di seguito il comunicato ufficiale divulgato dalla software house. Continuano i festeggiamenti per la TOTS! Di seguito sono riportati i dettagli sui ...

