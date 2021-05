FICTION NEWS: ADORAZIONE, IL MARESCIALLO FENOGLIO, MONDADORI E I REMAKE DI SERIE ESTERE (Di venerdì 30 aprile 2021) Tante novità e progetti in arrivo per la serialità italiana, in particolare per Rai1. Nuove FICTION tratte da romanzi acclamati dal pubblico e dalla critica, come è ormai tradizione in tv, oltre a REMAKE di SERIE straniere e trasposizioni di alcune famose opere di De Filippo, come annuncia il mensile Tivù. ADORAZIONE, dal romanzo di Alice Urciuolo (rete da definire) A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo dell’Agro Pontino, la giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un’adolescenza normale. Nell’arco di un’estate afosa, vissuta fra le architetture metafisiche di Pontinia e di Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si intrecciano i loro destini. C’è Diana, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Tante novità e progetti in arrivo per la serialità italiana, in particolare per Rai1. Nuovetratte da romanzi acclamati dal pubblico e dalla critica, come è ormai tradizione in tv, oltre adistraniere e trasposizioni di alcune famose opere di De Filippo, come annuncia il mensile Tivù., dal romanzo di Alice Urciuolo (rete da definire) A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo dell’Agro Pontino, la giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un’adolescenza normale. Nell’arco di un’estate afosa, vissuta fra le architetture metafisiche di Pontinia e di Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si intrecciano i loro destini. C’è Diana, ...

