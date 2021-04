Fiano | ' Il prefetto vieti la manifestazione fascista di Dongo | le leggi ci sono e vanno rispettate'

Advertising

globalistIT : Ha ragione Emanuele Fiano. Basta coi fascisti - TV7Benevento : Fascismo: Fiano, 'prefetto vieti manifestazione a Dongo, intervenga il ministro'... - Affaritaliani : Celebrazione Mussolini a Dongo Fiano (PD): 'Vietare la manifestazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiano prefetto

Il Sannio Quotidiano

Ilvieti la manifestazione di apologia fascista. Chiederò al Ministro di intervenire", conclude, figlio di un sopravvissuto alla Shoah....apologia questo allora l'apologia di fascismo non esiste " è intervenuto Emanuele, membro della presidenza del Pd alla Camera e autore di una legge contro l'apologia di fascismo - Il...Il Presidente del Gruppo Pd alla Camera: "Bisogna impedirlo. Ci sono leggi e norme per impedirlo. E c'è la Costituzione. Se non è apologia questo allora l'apologia di fascismo non esiste".Tremezzina (Como) - Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra i delegati dell’Anpi e il prefetto di Como, Andrea Polichetti, per chiedere di proibire l’omaggio ai gerarchi fascisti fucilati s ...