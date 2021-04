Festival del lavoro, Formazienda: "Formazione continua vero motore del Pnrr" (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Labitalia) - Un ruolo attivo dei fondi interprofessionali quali organismi di secondo grado capaci di gestire direttamente le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Formazione propedeutica al lavoro e all'attività d'impresa. È il contenuto di maggiore novità emerso durante il webinar di Formazienda, il fondo interprofessionale istituito da Sistema Impresa e Confsal che dal 2008 ha finanziato i progetti formativi delle aziende per 150 milioni di euro, che si è svolto ieri sera all'interno della 12esima edizione del Festival del lavoro incentrata sul tema ‘Competenze e strategie per la ripartenza'. Il webinar, dal titolo ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in Next generation Italia' è stato organizzato da Formazienda in collaborazione con gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Labitalia) - Un ruolo attivo dei fondi interprofessionali quali organismi di secondo grado capaci di gestire direttamente le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative allapropedeutica ale all'attività d'impresa. È il contenuto di maggiore novità emerso durante il webinar di, il fondo interprofessionale istituito da Sistema Impresa e Confsal che dal 2008 ha finanziato i progetti formativi delle aziende per 150 milioni di euro, che si è svolto ieri sera all'interno della 12esima edizione deldelincentrata sul tema ‘Competenze e strategie per la ripartenza'. Il webinar, dal titolo ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in Next generation Italia' è stato organizzato dain collaborazione con gli ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - lamarsociale : due ingiustizie del festival che non perdonerò mai: gli eugenio eliminati dopo otto minuti e combat pop sottovalutatissima - Agenparl : COMUNICATO STAMPA - Lunghi cammini ed editoria di montagna, gli appuntamenti del Club alpino italiano al 69esimo Tr… - MetropolitanoIT : ?? Sarà l’attrice napoletana Serena Rossi la madrina del Festival Internazionale del Cinema di Venezia ???? -