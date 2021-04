Festival del lavoro, Formazienda: “Formazione continua vero motore del Pnrr” (Di venerdì 30 aprile 2021) Un ruolo attivo dei fondi interprofessionali quali organismi di secondo grado capaci di gestire direttamente le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Formazione propedeutica al lavoro e all’attività d’impresa. È il contenuto di maggiore novità emerso durante il webinar di Formazienda, il fondo interprofessionale istituito da Sistema Impresa e Confsal che dal 2008 ha finanziato i progetti formativi delle aziende per 150 milioni di euro, che si è svolto ieri sera all’interno della 12esima edizione del Festival del lavoro incentrata sul tema ‘Competenze e strategie per la ripartenza’. Il webinar, dal titolo ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in Next generation Italia’ è stato organizzato da Formazienda in collaborazione con gli organizzatori del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Un ruolo attivo dei fondi interprofessionali quali organismi di secondo grado capaci di gestire direttamente le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative allapropedeutica ale all’attività d’impresa. È il contenuto di maggiore novità emerso durante il webinar di, il fondo interprofessionale istituito da Sistema Impresa e Confsal che dal 2008 ha finanziato i progetti formativi delle aziende per 150 milioni di euro, che si è svolto ieri sera all’interno della 12esima edizione deldelincentrata sul tema ‘Competenze e strategie per la ripartenza’. Il webinar, dal titolo ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in Next generation Italia’ è stato organizzato dain collaborazione con gli organizzatori del ...

Festival del lavoro, Formazienda: “Formazione continua vero motore del Pnrr” Un ruolo attivo dei fondi interprofessionali quali organismi di secondo grado capaci di gestire direttamente le risorse del Piano nazionale di ripresa e ...

