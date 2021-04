Festa della mamma: 5 regali top per una donna tra i 50 e i 60 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla Festa della mamma mancano ancora nove giorni ma non è mai troppo presto per organizzarsi con un bigliettino, toccante e dolce al punto giusto, ed un regalo favoloso. Perché in fondo, se ci pensate un attimo, la persona più importante al mondo per ognuno di noi è proprio lei, la mamma (a pari merito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 aprile 2021) Allamancano ancora nove giorni ma non è mai troppo presto per organizzarsi con un bigliettino, toccante e dolce al punto giusto, ed un regalo favoloso. Perché in fondo, se ci pensate un attimo, la persona più importante al mondo per ognuno di noi è proprio lei, la(a pari merito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

Advertising

repubblica : Covid, blitz della polizia durante festa in villa: multati 40 universitari. Due scappano sul tetto, uno scivola: ri… - matteorenzi : Oggi è festa di libertà. Memoria di chi ha combattuto per salvarci, impegno per il futuro. Rileggere oggi le letter… - VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - micheladc_ : RT @Iperborea_: L'hanno invitata ad una festa inesistente. L'hanno fatta ubriacare. Le hanno detto solo dopo che le altre ragazze non sareb… - altemaree : @Morbilla_ @Lauradaisym Non ho alcun tipo di conferma ma dato che sta per fare uscire almeno un nuovo prodotto a ma… -