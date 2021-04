Festa del non lavoro: 900 mila posti in meno da inizio pandemia (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilprimo maggio di quest’anno è la Festa del lavoro che non c’è. Sono quasi 900 mila gli occupati persi dall’inizio della pandemia fino a marzo 2021. E il calo prosegue nei primi mesi dell’anno, con il primo trimestre che vede la scomparsa di 254 mila lavoratori, secondo gli ultimi dati Istat. Nel frattempo però Pil italiano meglio del Pil tedesco nel primo trimestre dell’anno. La sorpresa arriva alla vigilia del primo maggio e ringalluzzisce tutte le componenti della composita maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilprimo maggio di quest’anno è ladelche non c’è. Sono quasi 900gli occupati persi dall’dellafino a marzo 2021. E il calo prosegue nei primi mesi dell’anno, con il primo trimestre che vede la scomparsa di 254lavoratori, secondo gli ultimi dati Istat. Nel frattempo però Pil italiano meglio del Pil tedesco nel primo trimestre dell’anno. La sorpresa arriva alla vigilia del primo maggio e ringalluzzisce tutte le componenti della composita maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

