Festa del Lavoro 2021 | Confagricoltura su valorizzazione professionalità

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “Nel giorno delladel, che si celebra domani, 1° maggio, il ringraziamento diva a tutti gli operatori del settore che, instancabilmente, in questo anno segnato dalla pandemia, hanno lavorato senza sosta per garantire cibo in quantità e di qualità”. Lo afferma Massimiliano Giansanti, presidente di, la principale Organizzazione datoriale agricola italiana, con oltre il 50% delle giornatedel settore. Con 1.057.000 lavoratori, l’agricoltura mantiene sostanzialmente stabili i livelli occupazionali. La presenza femminile, pari al 32% sul totale operai, si concentra soprattutto nei contratti a tempo determinato (34%). Questi ultimi, inoltre, si caratterizzano per appartenere a fasce d’età più giovani (il 56% ha meno di 45 anni) e per una maggiore ...