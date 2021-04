Festa del lavoro 2021 | 1° maggio | le origini della giornata dedicata ai lavoratori

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il 1°è una data di grande importanza, segno di vittoria e di giustizia. Questanasce, principalmente, come momento di lotta e rivoluzione da parte deidi ogni parte del mondo, decisi a raggiungere determinati obiettivi, affermare i propri diritti, ottenere l’indipendenza e il rispetto a livello professionale. Perché ladisi festeggia il 1°La scelta del giorno non è casuale bensì ha l’obiettivo di ricordare la tragediarivolta di Haymarket, avvenuta nell’Illinois (1886). Nel dettaglio, a Chicago si erano susseguite molteplici proteste e inaspettati scioperi da parte di operai e contadini, il cui scopo era ridurre l’orario dia 8 ore al giorno e non più ad un massimo di 16. Nei ...

È stata firmata, nella serata di giovedì 29 aprile, un'ordinanza della Regione Piemonte che introduce delle misure più restrittive in occasionePrimo Maggio, giorno in cui ricorre ladei lavoratori che viene celebrata in molti paesimondo. La misura riguarda i supermercati che rimarranno chiusi per l'intera giornata di sabato 1 ...LaLavoro, intesa come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche né sociali, per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione, ha ...