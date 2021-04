Ferrovie, dal Pe ok al 'nuovo' regolamento passeggeri (Di venerdì 30 aprile 2021) Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma inizieranno ad applicarsi due anni dopo, ad eccezione deli obblighi relativi agli ... Leggi su publicpolicy (Di venerdì 30 aprile 2021) Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma inizieranno ad applicarsi due anni dopo, ad eccezione deli obblighi relativi agli ...

Advertising

lukealb : RT @ramella_f: Nonostante gli ingenti trasferimenti pubblici, in Italia la quota di domanda della ferrovia è diminuita tra il 1995 e il 201… - BarbaFroid : RT @ramella_f: Nonostante gli ingenti trasferimenti pubblici, in Italia la quota di domanda della ferrovia è diminuita tra il 1995 e il 201… - FASIbiz : Dalla ricarica dei veicoli elettrici alle ferrovie: i progetti italiani finanziati dal #CEF #Transport Blending Fac… - GiElleDiElle : Sarebbe stato meglio essere tra le #ferrovie riaperte al servizio ordinario dal #PNRR. - romi_andrio : RT @ramella_f: Nonostante gli ingenti trasferimenti pubblici, in Italia la quota di domanda della ferrovia è diminuita tra il 1995 e il 201… -