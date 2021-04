(Di venerdì 30 aprile 2021) Ultimo appuntamento, sempre su Canale 5 in primata, con lo show comico di Pio e Amedeo,. Ma qualiglidi questa? Scopriamolo insieme!, stain tv: chiglideldi30Glidella terza e ultima: Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Eros Ramazzotti e Francesco Pannofino. Non mancheranno, come sempre, grandi coreografie, performance musicali e momenti di grande comicità.: dove vedere la ...

Advertising

NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - SpettacolandoTv : #Felicissimasera | questa sera terza ed ultimo appuntamento su Canale 5 - CorriereCitta : Felicissima sera, stasera in tv l'ultima puntata: chi sono gli ospiti di venerdì 30 aprile, replica e streaming… - lemanilegate : ma niente ospiti neomelodici a felicissima sera??? -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera

Prima Emigratis e adessohanno catturato l'attenzione di tutta Italia, centrando ascolti impensabili non solo dai vertici di Mediaset ma anche da loro stessi. Un modo unico di fare ...Giusy Cascio Spettacolo 21:20 domanistasera in onda 30 Apr Pio e Amedeo hanno conquistato la prima serata di Canale 5 con il loro show "" , un varietà ricco di ospiti che alterna la comicità a spazi commoventi e di riflessione. E che, come noi di Sorrisi ci aspettavamo quando abbiamo messo i due comici pugliesi in ...LAURIA (PZ) – Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi ...Dopo aver chiesto ad Achille Lauro se gli piace la figa, cosa ho chiesto alla pornostar Malena? A lei che ha fatto di tutto, le ho proposto un bacio a stampo... ». Pio D’Antini, in arte Pio, spoilera ...