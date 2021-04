Felicissima sera: ospiti e anticipazioni della terza e ultima puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Felicissima sera: ospiti e anticipazioni terza e ultima puntata Questa sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo (in tre serate evento) che vedrà sul palco tantissimi ospiti, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo del duo, pronto a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza e ultima puntata ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)Questa, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda ladi, lo show di Pio e Amedeo (in trete evento) che vedrà sul palco tantissimi, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo del duo, pronto a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Ma vediamo insieme tutte lesulla...

Advertising

NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - DomaniGiornale : Ricordano Luttazzi per la metodicità con la quale affrontano senza vergogna argomenti tabù. Non solo la morte, ma a… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 30 APRILE 2021: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, FELICISSIMA SERA, CROZZA E QUARTO GRADO - MichelaBarbara : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti del… -