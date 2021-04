Fascismo | Fratoianni | ' a raduno Dongo Lamoregese neghi la piazza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Dopo le parole nette e chiare del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi il 25 Aprile trovo alquanto stonata l'autorizzazione concessa dalla questura di Como per l'adunata fascista che si terrà a. Non ci siamo proprio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Ci rivolgiamo alla ministra Lamorgese - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - perchè sia negata laa questa gazzarra nazifascista. Presenteremo naturalmente un'interrogazione parlamentare. Il governo e il ministero dell'Interno non possono fare finta di nulla, le parole in tal senso della presidenza nazionale dell'Anpi sono ancora più precise: non siamo di fronte all'esercizio della libertà di espressione - conclude ...