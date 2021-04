Fascismo | Fratoianni | ‘a raduno Dongo Lamoregese neghi la piazza’

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Dopo le parole nette e chiare del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi il 25 Aprile trovo alquanto stonata l’autorizzazione concessa dalla questura di Como per l’adunata fascista che si terrà a. Non ci siamo proprio”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Fratoianni: “Chi non festeggia il 25 aprile come Salvini e Meloni è un nostalgico del fascismo” - #Fratoianni:… - MauroCapozza : RT @DaniaFalzolgher: Fratoianni: 'Il dirigente scolastico delle Marche va rimosso, è un nostalgico fascista' - Majden3 : RT @DaniaFalzolgher: Fratoianni: 'Il dirigente scolastico delle Marche va rimosso, è un nostalgico fascista' - Simona66835502 : RT @globalistIT: Basta con il fascismo #Fratoianni #fascismo #25aprile2021 - pepdecr : RT @globalistIT: Basta con il fascismo #Fratoianni #fascismo #25aprile2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Fascismo Fratoianni

Metro

... com'è evidente: i "sogni" di cui parla, dalla parte delche non cita mai, si tradussero ... Il deputato Nicola(Sinistra Italiana), vicepresidente della commissione Cultura chiede l'...Ora per il 25 aprile, naturalmente la parolascompare come per magia, e l'insistito ...su cui dovrebbe aver giurato.' Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola'...Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Dopo le parole nette e chiare del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi il 25 Aprile trovo alquanto stonata l’autorizza ...I partigiani chiedono provvedimenti nei confronti di Filisetti dopo la lettera agli studenti marchigiani alla vigilia della Liberazione: "In quel ...