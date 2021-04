Fascismo | Fiano | ‘prefetto vieti manifestazione a Dongo | intervenga il ministro’

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Continuano a voler celebrare ildel criminale Mussolini nonostante la storia abbia già parlato. Bisogna impedirlo. Ci sono leggi e norme per impedirlo. E c’è la Costituzione. Se non è apologia questo allora l’apologia dinon esiste”. Lo dice Emanuele, della presidenza del gruppo Pd della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Affaritaliani : Celebrazione Mussolini a Dongo Fiano (PD): 'Vietare la manifestazione' - ultimora_pol : #Italia Emanuele #Fiano (#PD|S&D): 'Continuano a voler celebrare il fascismo del criminale Mussolini nonostante la… - Agostin46872720 : @emanuelefiano @Deputatipd Sono d’accordo con Fiano ! Fascisti carogne tornate nelle fogne! Basta Mussolini basta f… - cottoebuttato : Se pensate che abbiamo intenzione di dimenticare chi ci ha riconsegnato la dignità e liberato dal fascismo, scordat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fascismo Fiano

Il Sannio Quotidiano

Milano, 30 aprile 2021 - 'Ci uniamo alla voce dell'Anpi e del nostro deputato Emanuele: la ministra Lamorgese vieti la manifestazione dei nostalgici del, prevista per domenica a Dongo. Non è tollerabile che, dopo 76 anni, si conceda ancora spazio a chi vuole celebrare un'......diffusione di messaggi inneggianti ae nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. La presidente del Gruppo Debora Serracchiani e i deputati Emanuelee ..."Quest'anno l'Anpi organizza una contromanifestazione. Ogni anno vi è un raduno dei nostalgici di Mussolini, che convergono a Dongo con i vessilli e i simboli fascisti per una marcia, una messa e il r ...Per domenica 2 maggio è stato annunciato un presidio neofascista per ricordare la cattura di Mussolini a Dongo, paese in provincia di Como ...