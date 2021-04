Family Act: Assegno Unico, congedi parentali. Le misure che affiancano il Recovery Plan (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Recovery Plan Italiano ha ricevuto finalmente l’ok definitivo per l’invio in Europa. Tante le novità e le misure per il nostro Paese, con il PNRR infatti sono in arrivo una serie di investimenti chiave per la crescita dell’economia dopo il blocco causato dalla pandemia. Investimenti che vanno dalla scuola alle infrastrutture, passando per sanità, tecnologia e transizione ecologica. Alle misure del Recovery Plan si accompagnano delle riforme, che concorrono al perseguimento degli obiettivi del Piano e a rafforzare la coesione sociale ed economica del Paese. Tra queste riforme vi è anche quella per il sostegno alle famiglie, il cosiddetto Family Act, un disegno di legge attualmente in discussione in Commissione Affari sociali della Camera. Tra le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) IlItaliano ha ricevuto finalmente l’ok definitivo per l’invio in Europa. Tante le novità e leper il nostro Paese, con il PNRR infatti sono in arrivo una serie di investimenti chiave per la crescita dell’economia dopo il blocco causato dalla pandemia. Investimenti che vanno dalla scuola alle infrastrutture, passando per sanità, tecnologia e transizione ecologica. Alledelsi accompagnano delle riforme, che concorrono al perseguimento degli obiettivi del Piano e a rafforzare la coesione sociale ed economica del Paese. Tra queste riforme vi è anche quella per il sostegno alle famiglie, il cosiddettoAct, un disegno di legge attualmente in discussione in Commissione Affari sociali della Camera. Tra le ...

