Famiglia: Fdi, 'su assegno unico Bonetti smentisce Draghi' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Nel suo discorso alle Camere il presidente Draghi aveva annunciato l'introduzione dell'assegno unico di 250 euro per ogni figlio a partire da luglio 2021 ma ieri la ministra Bonetti ha smentito il premier affermando che questa misura partirà a regime da gennaio 2022 e che il solo percorso comincerà dal primo luglio". Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini e Lucia Albano, che sull'assegno unico hanno presentato una interrogazione al governo. "Ci auguriamo che il grande entusiasmo delle prime ore del governo intorno a questo importante provvedimento non fosse solo un atteggiamento di facciata, usato strumentalmente per guadagnare facile consenso. Fratelli d'Italia vigilerà affinché l'assegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Nel suo discorso alle Camere il presidenteaveva annunciato l'introduzione dell'di 250 euro per ogni figlio a partire da luglio 2021 ma ieri la ministraha smentito il premier affermando che questa misura partirà a regime da gennaio 2022 e che il solo percorso comincerà dal primo luglio". Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini e Lucia Albano, che sull'hanno presentato una interrogazione al governo. "Ci auguriamo che il grande entusiasmo delle prime ore del governo intorno a questo importante provvedimento non fosse solo un atteggiamento di facciata, usato strumentalmente per guadagnare facile consenso. Fratelli d'Italia vigilerà affinché l'...

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Fdi Mario Adinolfi: 'Ddl Zan è morto'/ 'Tema divisivo rischia di aprire crisi Governo' Sempre a proposito del ddl Zan , il numero uno del Popolo della Famiglia ha tenuto a precisare che ... Sondaggi politici/ Lega scende al 22,3%, FdI +0,3%, Italia Viva flop: è al 2,5%

"Una via a Ramelli. E si spegne l'odio" ... come già accaduto nel cimitero di Lodi dove Ramelli è sepolto nella tomba di famiglia, e in ... ha aggiunto ieri la deputata di FdI, Paola Frassinetti. "La morte di Ramelli non fu inutile - ha concluso ...

