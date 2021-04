Fabrizio Corona risponde ad Adriano Celentano: “Porterò nel cuore le tue parole” (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i numerosi interventi di Adriano Celentano in favore di Fabrizio Corona, è arrivato il sentito grazie da parte di quest’ultimo, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere la sua gratitudine al cantante e condividere il video a lui dedicato. Nel filmato, sulle note del brano “L’uomo nasce nudo”, Celentano si rivolge a Corona spingendolo a ricominciare mettendo da parte i suoi errori e cercando rifugio nella Fede. Fabrizio Corona, che è tornato a casa ai domiciliari dopo gli atti di autolesionismo e il discusso periodo in ospedale, ha risposto ribadendo la sua intenzione di avviare un nuovo percorso di riscatto personale (il video è in fondo all’articolo). Caro Adriano, nel tuo video c’è tutto, ma veramente tutto. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i numerosi interventi diin favore di, è arrivato il sentito grazie da parte di quest’ultimo, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere la sua gratitudine al cantante e condividere il video a lui dedicato. Nel filmato, sulle note del brano “L’uomo nasce nudo”,si rivolge aspingendolo a ricominciare mettendo da parte i suoi errori e cercando rifugio nella Fede., che è tornato a casa ai domiciliari dopo gli atti di autolesionismo e il discusso periodo in ospedale, ha risposto ribadendo la sua intenzione di avviare un nuovo percorso di riscatto personale (il video è in fondo all’articolo). Caro, nel tuo video c’è tutto, ma veramente tutto. ...

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - jmorat : RT @stanzaselvaggia: Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli ind… - UmbertoPagliara : RT @stanzaselvaggia: Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli ind… - Frankf1842 : RT @stanzaselvaggia: Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli ind… - Valter14032653 : RT @stanzaselvaggia: Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli ind… -