Fabio Galante, il suo amore per Francesca a Storie Italiane: «Voglio sposarla». Eleonora Daniele raggiante (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è raccontato a cuore aperto nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Fabio Galante, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Intervistato da Eleonora Daniele, Fabio Galante e Storie Italiane ha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’amore con Francesca Falomo. «Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando», ha confessato, mentre sul suo passato da calciatore ha raccontato: «Stare al centro del gossip porta ad avere delle etichette. Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è raccontato a cuore aperto nella seconda parte della puntata didi oggi, su Rai1,, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Intervistato daha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’conFalomo. «Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando», ha confessato, mentre sul suo passato da calciatore ha raccontato: «Stare al centro del gossip porta ad avere delle etichette. Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati ...

