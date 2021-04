Fabio Galante a Storie Italiane: “Mai stato farfallone. Ora sposo Francesca” (Di venerdì 30 aprile 2021) Per qualunque adolescente, o donna, degli anni ’90 e primi 2000 il nome di Fabio Galante evoca il ricordo di uno dei calciatori più belli e affascinanti di quel periodo. Moro, alto, fisico atletico e sorriso irresistibile, Fabio ha avuto, non a caso, accanto a sé donne bellissime, guadagnando la fama di farfallone e tombeur de femmes. Oggi a 48 anni compiuti, smessa la divisa di calciatore dell’Inter e indossata quella di osservatore della squadra, e soprattutto lontano dai riflettori del gossip, torna in tv per raccontare la sua voglia di famiglia e la serenità raggiunta accanto alla fidanzata Francesca Falomo, che intende sposare presto. Fabio, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, si è raccontato a cuore aperto, parlando del presente, della ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021) Per qualunque adolescente, o donna, degli anni ’90 e primi 2000 il nome dievoca il ricordo di uno dei calciatori più belli e affascinanti di quel periodo. Moro, alto, fisico atletico e sorriso irresistibile,ha avuto, non a caso, accanto a sé donne bellissime, guadagnando la fama die tombeur de femmes. Oggi a 48 anni compiuti, smessa la divisa di calciatore dell’Inter e indossata quella di osservatore della squadra, e soprattutto lontano dai riflettori del gossip, torna in tv per raccontare la sua voglia di famiglia e la serenità raggiunta accanto alla fidanzataFalomo, che intende sposare presto., ospite di Eleonora Daniele a, si è raccontato a cuore aperto, parlando del presente, della ...

