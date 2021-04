F1, Mick Schumacher: “La pista era decisamente scivolosa, ma è stato divertente. Ho fiducia per le qualifiche” (Di venerdì 30 aprile 2021) Prima giornata di prove libere sul tracciato di Portimao (Portogallo) che va in archivio, in questo round del Mondiale 2021 di F1. Un primo giorno di apprendistato per il tedesco Mick Schumacher a bordo della Haas. Il figlio del grande Michael ha terminato al 18° posto e ha cercato nel migliore dei modi di trovare una corretta messa a punto della monoposto americana su una pista particolarmente impegnativa sotto il profilo fisico e anche del mezzo meccanico: i continui saliscendi rendono complicato avere un quadro preciso della situazione, anche per delle condizioni d’asfalto non ideali. Tuttavia, Schumi Jr non si è fasciato la testa al termine delle prove: “La pista ha un asfalto scivoloso, ma è divertente guidare. Mi ha ricordato un po’ i tempi quando ho guidato in F3. Sicuramente il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Prima giornata di prove libere sul tracciato di Portimao (Portogallo) che va in archivio, in questo round del Mondiale 2021 di F1. Un primo giorno di apprendiper il tedescoa bordo della Haas. Il figlio del grande Michael ha terminato al 18° posto e ha cercato nel migliore dei modi di trovare una corretta messa a punto della monoposto americana su unaparticolarmente impegnativa sotto il profilo fisico e anche del mezzo meccanico: i continui saliscendi rendono complicato avere un quadro preciso della situazione, anche per delle condizioni d’asfalto non ideali. Tuttavia, Schumi Jr non si è fasciato la testa al termine delle prove: “Laha un asfalto scivoloso, ma èguidare. Mi ha ricordato un po’ i tempi quando ho guidato in F3. Sicuramente il ...

