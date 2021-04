F1, Ferrari terza forza dopo il venerdì di Portimao. Ma la McLaren è in agguato (Di venerdì 30 aprile 2021) Buone sensazioni sulla scia di Imola per la Ferrari al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Portimao la scuderia di Maranello ha raccolto dei riscontri interessanti sia sul giro secco che sul passo gara, confermandosi per il momento nel ruolo di terza forza in campo alle spalle di Mercedes e Red Bull. Nella simulazione di qualifica andata in scena durante le FP2, Carlos Sainz ha stampato il quarto tempo in 1’20?197 mentre Charles Leclerc è rimasto leggermente più attardato al settimo posto in 1’20?360 a parità di mescola e di condizioni. I due Ferraristi si sono inseriti dietro al terzetto composto da Max Verstappen e dalle due Mercedes, con Alpine rivelazione di giornata in quinta e sesta ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Buone sensazioni sulla scia di Imola per laal termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ala scuderia di Maranello ha raccolto dei riscontri interessanti sia sul giro secco che sul passo gara, confermandosi per il momento nel ruolo diin campo alle spalle di Mercedes e Red Bull. Nella simulazione di qualifica andata in scena durante le FP2, Carlos Sainz ha stampato il quarto tempo in 1’20?197 mentre Charles Leclerc è rimasto leggermente più attardato al settimo posto in 1’20?360 a parità di mescola e di condizioni. I duesti si sono inseriti dietro al terzetto composto da Max Verstappen e dalle due Mercedes, con Alpine rivelazione di giornata in quinta e sesta ...

