F1, Charles Leclerc: “Bene la simulazione, ma Carlos Sainz va più forte di me nei long-run” (Di venerdì 30 aprile 2021) Charles Leclerc ha brillato durante la prima sessione di prove libere, conclusa con il quarto tempo, a poco più di due decimi da Valtteri Bottas e davanti a Lewis Hamilton. Non a caso, il monegasco ha testato il nuovo fondo con sei diffusori portato dalla Scuderia di Maranello a Portimao. Nel pomeriggio, quando ha usato il fondo meno evoluto, il ventitreenne del Principato si è dovuto accontentare della settima prestazione cronometrica, vedendosi battuto dal compagno di squadra Carlos Sainz, che invece ha a sua volta provato la novità. Qual è il bilancio odierno e quali sono le prospettive per domani? Ecco quanto dichiarato da Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1. “Direi che le simulazioni di qualifica sono state positive. Anche i long run sono andati abbastanza Bene, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)ha brillato durante la prima sessione di prove libere, conclusa con il quarto tempo, a poco più di due decimi da Valtteri Bottas e davanti a Lewis Hamilton. Non a caso, il monegasco ha testato il nuovo fondo con sei diffusori portato dalla Scuderia di Maranello a Portimao. Nel pomeriggio, quando ha usato il fondo meno evoluto, il ventitreenne del Principato si è dovuto accontentare della settima prestazione cronometrica, vedendosi battuto dal compagno di squadra, che invece ha a sua volta provato la novità. Qual è il bilancio odierno e quali sono le prospettive per domani? Ecco quanto dichiarato daai microfoni di Sky Sport F1. “Direi che le simulazioni di qualifica sono state positive. Anche irun sono andati abbastanza, ...

