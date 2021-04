Europa League | disastro Roma Fonseca | Inesistenti nella ripresa

Advertising

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED ?? ROMA ?? CENTOMILA VOCI Oggi dalle 20.00 su Sky Sport ? Marco Delvecchio, Ubaldo… - SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - SkySport : ?? VILLARREAL-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? #Trigueros (5') ? #Albiol (29') ? rig. #Pepe (73') ? ?… - Joediniho : Manchester United: Europa League Semi-final Chelsea: Champions League Semi-final - pingioriroberto : RT @SkySport: ?? VILLARREAL-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? #Trigueros (5') ? #Albiol (29') ? rig. #Pepe (73') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Roma, 30 aprile 2021 " Volti scuri e poca voglia di parlare tra i giallorossi dopo il tremendo 2 - 6 subìto in casa del Manchester United nella semifinale di andata di. Al ritorno, in programma all'Olimpico il 6 maggio, servirà una vittoria con almeno 4 gol di scarto, se non 5 qualora gli inglesi dovessero andare in rete più di due volte. Paulo ...Read More Sport United - Roma 6 - 2, giallorossi travolti in andata semifinale30 Aprile 2021 Il Manchester United travolge la Roma per 6 - 2 nell'andata della semifinale di...L'allenatore del Villarreal, Emery ha dichiarato dopo la vittoria per 2-1 contro l'Arsenal nella semifinale d'andata in Europa League: "L'arbitro ha sbagliato sul rigore".Da un lato la tanta sfortuna che ha colpito la Roma nel primo tempo, dall’altro l’impalpabilità della squadra nel secondo tempo, che ha consentito al Manchester United di dilagare. La Roma ha certamen ...