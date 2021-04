Eurojackpot | le estrazioni e le quote di oggi venerdì 30 aprile 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021)e? il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Cos’èI Paesi partecipanti sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’estrazione diavviene ogni venerdi? alle 20.00. Giocare e? semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro.premia i vincitori con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se si fa 5+2 si vince il jackpot milionario europeo. Si possono anche giocare Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Si può giocare anche all’estero in ciascun Paese che partecipa alla sfida internazionale del concorso ...

All'estrazioneoggi occorre indovinare almeno tre numeri vincenti per poter passare in ... ricevere l'accredito on - line nel caso in cui si sia preso parte alledi oggi tramite ...Nella capitale finlandese ogni venerdì sera avvengono fisicamente ledei numeri vincenti ... Nell'attesa di conoscere i numeri vincenti concorso 15 all'estrazionein diretta , ...Come ogni venerdì torna puntuale l'appuntamento con Eurojackpot. Di seguito vi suggeriamo alcuni sumeri sui quali puntare e il motivo.Estrazione Lotto Superenalotto oggi, 27 aprile 2021: a seguire i numeri dell'ultimo concorso con uno sguardo a 10eLotto e Simbolotto.