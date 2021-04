Euro Zona, l’inflazione si rafforza in aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Accelera l’inflazione dell’EuroZona ad aprile. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico Europeo (EuroSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale segna un +1,6% come il consensus e rispetto al +1,3% del mese precedente. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un incremento dello 0,6% da +0,9%. l’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata allo 0,8% evidenziando su base mensile un incremento dello 0,6%. l’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa allo 0,8% dall’1% del mese precedente e contro il +1% del consensus. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Acceleradell’ad. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statisticopeo (STAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale segna un +1,6% come il consensus e rispetto al +1,3% del mese precedente. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un incremento dello 0,6% da +0,9%.core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata allo 0,8% evidenziando su base mensile un incremento dello 0,6%.armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa allo 0,8% dall’1% del mese precedente e contro il +1% del consensus.

