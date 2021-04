Esplosione da film sulla Highway 114, ma è tutto reale: il video virale (Di venerdì 30 aprile 2021) Un'auto è esplosa lungo un'autostrada a Southlake, in Texas. Il filmato, realizzato dalla telecamera installata sul cruscotto dell'automobile di Stephen Daniel Patiño, mostra l'istante esatto della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Un'auto è esplosa lungo un'autostrada a Southlake, in Texas. Ilato, realizzato dalla telecamera installata sul cruscotto dell'automobile di Stephen Daniel Patiño, mostra l'istante esatto della ...

Advertising

ReteNews : Approfondimenti sul disastro di Chernobyl: Storie, Libri, film, Serie TV e leggende che si basano su questa catastr… - neodie : RT @elisapdv_88: @neodie Miglior esplosione in un film che non ha visto nessuno - elisapdv_88 : @neodie Miglior esplosione in un film che non ha visto nessuno - PeriodicoIT_IT : #AccaddeOggi: 35 anni fa come oggi l'esplosione del reattore n.4 della centrale di #Chernobyl Leggici su -->… - fumoffus : Miglior esplosione in un film di Bollywood ???????? -